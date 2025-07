Tchad : assassinat du chef de canton de Dar-Salim, le gouvernement s’engage à assurer justice et sécurité

Une délégation partie de N’Djaména, conduite par le ministre des Armées est allée présenter ses condoléances aux proches de Mahamat Rakhis El-Badawi, chef de canton de Dar Salim, assassiné brutalement.

Au soir du mardi 17 juin 2025, deux hommes munis d’armes à feu ont fait irruption au domicile de chef de canton de Dar Salim, dans son village natal de Mirer Komday, situé dans le département de Bahr Azoum, province du Salamat. Les assaillants ont tiré à bout portant sur l’autorité traditionnelle et certains de ses proches présents dans l’enceinte. Les témoins rapportent que le drame s’est produit juste après la prière du soir. « Ce jour-là, le chef de canton se trouvait avec ses deux goumiers à son domicile. L’un d’eux est sorti pour répondre à un appel téléphonique provenant de son village, à environ 35 kilomètres d’Am-Timan. »

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





À son retour, il découvre le chef de canton et l’autre goumier gisant dans une mare de sang. Les premières informations indiquent que trois hommes armés ont fait irruption dans la maison et ouvert le feu. Touché, l’un des goumiers est décédé sur le coup, tandis que le chef de canton, atteint de quatre balles, a été évacué à l’Hôpital provincial d’Am-Timan, mais a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Au cours de la visite du 29 juin, le ministre des Armées a solennellement : « annoncé l’arrestation des suspects impliqués dans le crime, tout en lançant un appel à la paix et à la cohésion au sein de la communauté. » Il a également réaffirmé l’engagement du gouvernement à assurer justice et sécurité.