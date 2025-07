Tchad : physiquement affaibli, Succès Masra met fin à sa grève de la faim

Après sept jours de privation d’aliments, d’eau et de médicaments, Succès Masra, le président du parti politique Les Transformateurs, met fin à sa grève de la faim.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





A quarante jours de détention préventive, l’homme politique avait décidé d’entamer une grève de la faim en guise de sa « solidarité avec le peuple, et en protestation contre les injustices imméritées et pour exiger la libération de toutes les énergies de ce peuple prisonnier de ces injustices et inégalité ». Ainsi pendant sept jours, Succès Masra s’est abstenu de s’alimenter, ni en eau, ni en manger, en ne prenant pas ses médicaments, pendant sept (7) jours, rapporte son collectif d’avocat.

L’un des avocats, Me Francis Kadjilembaye, signataire du document fait savoir que : « son médecin qui a pu se rendre à son chevet et le consulter, lui a fortement recommandé de suspendre cette difficile et douloureuse décision, surtout que des médicaments qu’il doit impérativement prendre le nécessitent.» Toutefois, bien que physiquement affaibli, mais il reste moralement combatif, assure le conseil.

Le collectif attend sa comparution, dans les jours à venir, en confrontation par-devant le juge d’instruction.

Pour mémoire, Succès Masra a été interpellé le 16 mai 2025. Il est accusé, d’incitation à la haine, de complicité d’assassinat, dans le massacre de Mandakao faisant plus de 35 morts.