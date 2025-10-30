Politique Actualité, Politique



Le Tchad et le Niger s’unissent pour la vaccination de masse du cheptel

Les deux pays ont signé un communiqué conjoint marquant l’2dition 2025-2026 de la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse…

Publié par journaldutchad.com
le: 30 octobre 2025
Ministère de l'Elevage

Les deux pays ont signé un communiqué conjoint marquant l’2dition 2025-2026 de la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et la peste des petits ruminants (PPR).‎

‎Dans ce communiqué, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer le partenariat stratégique dans le domaine de la recherche scientifique et de la production des vaccins, à travers le Laboratoire Central de l’Élevage (LABOCEL) et l’Institut de Recherche en Élevage pour le Développement (IRED). Elles ont également réaffirmé leur engagement à accroître les investissements publics et privés en vue de promouvoir et de développer l’entrepreneuriat local dans le secteur des productions animales.

‎Les deux délégations ont convenu d’instaurer une véritable synergie d’action en matière de vaccination contre les principales épizooties, afin de contribuer à l’amélioration de la santé animale du cheptel des deux pays.

‎Elles ont par ailleurs décidé de maintenir et de renforcer l’initiative de lancement conjoint des campagnes de vaccination, conformément aux orientations stratégiques des Présidents de la République du Tchad et du Niger.

