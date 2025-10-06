EN CE MOMENT


Le Tchad met fin aux accords de partenariat avec l’ONG African Parks Network

Publié par Pierre Tahingam
le: 6 octobre 2025

La décision prend effet dès ce lundi 6 octobre 2025, annonce le ministre de l’Environnement, de la pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous.

L’accord entre le Tchad et l’ONG sud-africaine a été signé en 2010 en vue de la gestion et du financement de ses Aires Protégées (Parc National de Zakouma et son Grand écosystème Fonctionnel (GEFZ) et Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi (RNCE)). Il a successivement révisé en 2017, 2022 et 2025.

Le ministre de l’Environnement, Hassan Bakhit Djamous, explique que la rupture est motivée par les considérations objectives. Il évoque entre, la recrudescence du braconnage et le manque cruel des investissements (infrastructures, communautaires, conservation, lutte anti-braconnage, etc.) dans ces aires protégées depuis les signatures des accords et le non-respect des clauses pertinentes (…) desdits Accords par le partenaire APN depuis leur signature.

Il cite également, les difficultés permanentes de collaboration sincère avec les administrations de tutelle des Aires Protégées (Environnement, et autres structures concernées) et l’attitude indélicate et irrévérencieuse récurrente affichée vis-à-vis du Gouvernement du Tchad.

La partie tchadienne indique qu’elle reste disposée à accueillir toutes initiatives visant à l’établissement de partenariats sérieux, respectueux et mutuellement bénéfiques en faveur de la conservation de la faune et de la gestion des aires protégées.

 

