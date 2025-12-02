Le Tchad représenté au 19e congrès mondial de l’eau

Le secrétaire général du ministère de l’Eau et de l’Energie, Nour Saleh Haggar conduit une délégation au 19e congrès mondial de l’eau qui se tient à Marrakeck au Maroc

Considéré comme l’un des rendez-vous internationaux majeurs sur les enjeux hydriques, le congrès réunit plus de 1 200 participants issus de 80 pays. Il est placé sous le thème : « l’Eau dans un monde en mutation : Innovation et Adaptation ». L’évènement est placé sous l’égide du ministère marocain de l’Équipement et de l’Eau et de l’Association internationale des ressources en eau (IWRA).

Lors d’une table ronde spéciale réunissant une vingtaine de ministres et chefs de délégation, la délégation tchadienne a mis en lumière les défis majeurs auxquels fait face le pays, notamment les impacts du changement climatique et les pressions croissantes sur les ressources hydriques. Le Secrétaire général a rappelé l’engagement du Tchad en faveur d’une gestion durable de ses ressources en eau, essentielles pour un pays sahélien particulièrement vulnérable.

Soulignant que « nul pays ne peut relever seul les défis liés à l’eau », la délégation a réaffirmé l’importance que le Tchad accorde à la coopération régionale et internationale. Le pays se dit ouvert à des partenariats techniques, scientifiques et financiers afin de renforcer la résilience hydrique de sa population.