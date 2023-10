Lutte anti-terroriste : les soldats tchadiens quittent définitivement le Mali

Arrivés pour la première fois au Mali en avril 2013 pour combattre le terrorisme, les soldats tchadiens regagnent définitivement N’Djaména suite à des démêlés entre Paris et Bamako.

En janvier 2013, l’ancien président tchadien, Idriss Deby Itno annonçait officiellement à l’Assemblée nationale, l’envoi d’un contingent tchadien au Mali pour la lutte anti-djihadiste. Quelque 2 400 soldats, placés sous le commandement de l’actuel président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, étaient déployés pour combattre auprès de, la Mission internationale de soutien au Mali (Misma). En plus des hommes, deux cent quarante véhicules de transport de troupes et de ravitaillement avaient été mobilisés.

10 ans après, notamment après la prise de pouvoir au Mali depuis 2020 par des militaires, il est demandé aux forces françaises jugées hostiles de plier bagage. Ainsi les casques bleus tchadiens de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), doivent s’en aller.

Sauf que, les militaires tchadiens ont commencé à quitter les lieux par voie terrestre. Les autorisations de vols leurs ont été refusées par les nouveaux hommes forts du Mali. Pour cause, la MINUSMA, n’aurait pas respecté le les closes qui prévoient le retrait progressif jusqu’au 31 décembre. Elle a commencé à quitter ses installations le dimanche 22 octobre et lundi 23 octobre ses camps de Tessalit et Aguelhok.

Conséquence

« Les séparatistes touareg ont repris les hostilités contre l’Etat central et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) affilié à Al-Qaïda multiplie les attaques contre l’armée. » Dans une communication, l’armée malienne dit constater « avec beaucoup de regret» que la Minusma a quitté son camp d’Aguelhok sans attendre de le transférer aux autorités maliennes.

D’après un traitement fait par nos confrères de TV5 Monde, ce « départ précipité de la Minusma met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité dans la localité d’Aguelhok.» Pour preuve, des « terroristes », ont profité de la situation pour s’introduire dans le camp et « détruire plusieurs installations ».

Cette suite d’évènements marque ainsi la fin de mission des soldats tchadiens auprès de la Minusma dans les combats au Mali.