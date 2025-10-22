N’Djaména : le maire du 1er arrondissement insiste sur les heures de fermeture des bars et cabarets

Il a eu une séance de travail ce mercredi 22 octobre 2025 avec une délégation représentant les détenteurs de bars, cabarets et alimentations de la circonscription.

La rencontre entre le maire de la commune du 1er arrondissement, Djamai Yaya Moussa, et ces détenteurs de points de vente fait suite au non-respect de l’arrêté fixant les horaires de fermeture de ces établissements, une mesure, souligne la commune, prise dans le souci de préserver la sécurité et la quiétude publiques.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les représentants ont sollicité du maire un éventuel assouplissement ou une exception concernant cette décision. En réponse, le maire a rappelé que l’intérêt général doit primer sur les intérêts individuels, soulignant que cette mesure vise avant tout à protéger les citoyens face à la recrudescence des cas d’agressions et d’incidents nocturnes signalés dans la commune.

Toutefois, il a souligné que la commune reste ouverte et prête à accompagner les acteurs concernés, dans le respect strict des règles en vigueur.