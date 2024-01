Société Générale Tchad devient officiellement Coris Bank International

Cette finalisation confère au Groupe Coris l’opérationnalisation de son enseigne Coris Bank Internationale Tchad et son entrée officielle en Afrique centrale.

Ce mercredi 31 janvier 2024, les dirigeants des deux groupes bancaires ont organisé une cérémonie de closing du rachat de la filiale de Société Générale au Tchad (SGT) à N’Djamena, marquant l’achèvement réussi du processus engagé depuis juin 2023, à la suite de l’annonce de la signature de l’Accord de cession de cette filiale. Le Groupe bancaire panafricain Coris, après avoir obtenu le quitus du régulateur, reprend ainsi au terme du processus, dans son réseau existant, la totalité des activités de Société Générale au Tchad qui devient « Coris Bank International Tchad »

Le Président du Groupe CorisIdrissa NASSA déclare : « La finalisation de ce processus en un temps record confère au Groupe Coris l’opérationnalisation de son enseigne Coris Bank International au Tchad et son entrée officielle en Afrique Centrale. C’est une nouvelle ère de faire la Banque Autrement en zone CEMAC. »

Ce closing devrait permettre à la holding chapeauté par l’homme d’affaires Idrissa Nassa, de prendre le contrôle de l’enseigne avec entre autres enjeux, l’acquisition de 67,8% des participations du groupe Société Générale dans sa filiale tchadienne.

Le déploiement des standards du Groupe renforcera l’inclusion financière à travers la diversité de ses offres à la clientèle avec une plus large gamme de produits et services financiers et de solutions adaptées à leurs besoins. Les clients de la filiale du Tchad bénéficieront d’une transition transparente et continueront de réaliser sans interruption de services leurs opérations bancaires qui demeureront inchangées. Une attention particulière sera accordée à la qualité du service et la satisfaction des besoins des clients. Le Groupe Coris est résolu à maintenir et améliorer les normes élevées de services bancaires déjà offerts à la clientèle.

C’est en juin dernier que Coris Holding a signé un accord avec Société Générale en vue du rachat de sa filiale au Tchad. Selon Idrissa Nassa, il s’agit d’un accord hautement stratégique pour le groupe burkinabè qui marquera son entrée en Afrique Centrale. Coris Holding, opérant dans la banque de détail, reprendra ainsi l’ensemble des activités de ladite filiale avec l’ambition de consolider son positionnement sur le marché régional, en s’appuyant sur l’expertise et le professionnalisme des collaborateurs dans ce pays.

Créé en 2008, Coris Holding est une compagnie financière qui exerce dans neuf pays d’Afrique de l’Ouest dans le domaine bancaire sous l’enseigne Coris Bank International. Troisième groupe bancaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africain (Uemoa), il intervient notamment dans les secteurs des infrastructures, de l’agriculture, des services, du commerce, des mines et de l’industrie.

En mémoire, en juin 2023 Société Générale avait signé des accords avec deux groupes bancaires panafricains en vue de la cession de ses filiales au Congo et en Guinée Équatoriale au Groupe Vista, et de ses filiales en Mauritanie et au Tchad au Groupe Coris.

Ces quatre accords prévoient la cession totale des parts du groupe Société Générale dans ses filiales locales africaines : Société Générale Congo, Société Générale de Banques en Guinée Équatoriale, Société Générale Mauritanie, et Société Générale Tchad, actuellement détenues respectivement à 93,5%, 57,2%, 95,5% et 67,8% par le groupe Société Générale.