Tchad : adoption de la feuille de route pour la COP30

Le Tchad a adopté sa feuille de route pour la COP30 lors de l’atelier national d’information et de concertation des…

le: 10 octobre 2025

Le Tchad a adopté sa feuille de route pour la COP30 lors de l’atelier national d’information et de concertation des parties prenantes.

Durant deux jours, les participants issus du secteur public et privé ont peaufiné leurs projets et stratégies pour cette grande rencontre climatique.

Avec en ligne de mire la dépression du Bodelé, les participants ont présenté des projets axés sur la résilience climatique.

A la clôture de l’atelier, le Secrétaire général du Ministère de l’Environnement, par ailleurs Président du Comité technique a félicité les parties prenantes pour ce travail titanesque. Il a exprimé le souhait de voir le Tchad immensément représenté avec des projets résilients, innovants et structurants et obtenir assez d’engagements de la part des partenaires.

 

