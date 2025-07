Tchad-Baccalauréat 2025 : taux global de réussite de 46,21%

Les résultats définitifs du baccalauréat session 2025 ont été rendus publics le 07 juillet 2025. 24 889 lauréats supplémentaires ont été enregistrés pour un total de 48 263.

Sur les 104.440 candidats inscrits au baccalauréat session 2025, 48. 263 sont définitivement déclarés admis soit 46,21%. La première série a enregistré 23. 374 déclarés admis d’office soit 23,38%. Et la deuxième série 24. 889 déclarés admis, soit 22,83%. Les deux sessions réunies 48.263 soit 46, 21%. Ces chiffres ont été rendus publics par l’Office National des Examens et Concours du Supérieur.

D’après ces statistiques, les candidats des séries scientifiques présentent des meilleures performances. Le pourcentage global de réussite en série C (scientifique) est 70,58%. Soit 40,46% d’admis d’office et 30,12% au rattrapage. Et la série D un de taux de réussite de 31,24%.

Comme il est de tradition, les séries littéraires ont présenté le plus grand nombre de candidats à l’examen, avec 60 693 candidats enrôlés, pour un taux de réussite de 51,43%.