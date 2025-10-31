Tchad : la clinique Hariri propose une formation en premiers secours au ministère de la Sécurité

Le ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, le Général de Corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache a accordé le 30 octobre 2025, une audience à une délégation de la Clinique Hariri Internationale.

La délégation venue proposer ses services était conduite par le Dr Mahamat Abdoulaye Hariri, président directeur général. Cette rencontre, souligne le ministère de la sécurité, s’inscrit dans le cadre d’une initiative à portée sociale visant à appuyer les forces de sécurité intérieure dans la maîtrise des gestes de premiers secours en situation d’urgence. Il ajoute que, ce projet vise à renforcer les capacités opérationnelles des agents afin qu’ils puissent intervenir efficacement sur les lieux d’accidents avant l’arrivée des secours médicaux.

L’initiative prévoit la formation de trente (30) agents, répartis en trois groupes, autour de modules pratiques tels que la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), l’évaluation initiale des blessés, le contrôle des hémorragies et l’immobilisation des fractures, la gestion de la perte de conscience et des étouffements et enfin les techniques sécurisées de transport des victimes.

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabache qualifie cela, de partenariat exemplaire entre le secteur médical et les forces de sécurité intérieure. Ce type d’initiative s’inscrit dans la vision du gouvernement en matière de prévention et de protection des vies humaines, notamment sur les axes routiers où les accidents demeurent fréquents, poursuit-il. S’adresser au patron de la clinique il déclare : « votre projet vient compléter les efforts de nos forces de sécurité pour sauver des vies ».