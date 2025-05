Tchad : la ministre des Transports inspecte les travaux de réhabilitation de l’aéroport Hassan Djamous

Ce mardi 20 mai 2025, aux environs de 21 heures, la ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a effectué une visite inopinée sur le chantier de réhabilitation de la piste de l’Aéroport International Hassan Djamous de N’Djaména, inscrit dans le cadre du vaste programme de modernisation des infrastructures aéroportuaires du pays.

Cette descente sur le terrain a permis à la Ministre de s’imprégner de l’état d’avancement des travaux entamés depuis le 22 avril 2025. Pour rappel, les travaux s’effectuent exclusivement de nuit, entraînant une restriction temporaire du trafic aérien de 20h à 9h.

La Ministre a constaté un démarrage effectif du chantier avec un rythme de travail acceptable. Néanmoins, elle a instruit l’ensemble des acteurs impliqués notamment l’entreprise RAZEL en charge des travaux et le bureau de contrôle INDEEP à corriger quelques manquements mineurs dans l’exécution des travaux et surtout à accélérer la cadence et redoubler d’efforts pour tenir les délais contractuels.

Les représentants de l’entreprise RAZEL et du bureau de contrôle INDEEP ont rassuré la Ministre quant à leur engagement à respecter ces délais conformément au planning soumis au maître d’ouvrage.

« 𝑵𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒕 𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒇 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒕𝒐𝒖𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒔. 𝑳’𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒑𝒓𝒊𝒔𝒆 𝒂 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒔𝒆́ 𝒕𝒐𝒖𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏𝒔 𝒕𝒆𝒄𝒉𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒊𝒏𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒓𝒆́𝒂𝒍𝒊𝒔𝒆𝒓 𝒍𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒖𝒙 𝒒𝒖𝒊 𝒔𝒆 𝒅𝒆́𝒓𝒐𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, 𝒍𝒆 𝒔𝒖𝒊𝒗𝒊 𝒆𝒕 𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒂𝒔𝒔𝒖𝒓𝒆́𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒆 𝒃𝒖𝒓𝒆𝒂𝒖 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒒𝒖𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒆́𝒈𝒂𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕 » s’est félicité la ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale.

La ministre a rappelé que la réhabilitation de cet aéroport constitue une priorité majeure des plus hautes autorités de la République, en particulier le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président de la République, Chef de l’Etat qui fait du désenclavement du Tchad par les airs un axe stratégique de développement. A cet effet, elle a réaffirmé la détermination de son Département à veiller rigoureusement au suivi de ce chantier pour garantir une reprise complète et sécurisée des activités aéroportuaires dans les meilleurs délais.

Après la visite du chantier, la ministre FATIMA GOUKOUNI WEDDEYE est allée inspectée les nouveaux engins acquis par Tchad Handling Services (THS), entreprise en charge des services d’assistance en escale au sol. La THS a acquis deux nouveaux bus pour le transport des passagers, des machines de manutention et autres équipements tendant à améliorer les services fournis.

La visite du nouveau salon départ VIP pour les officiels a mis un terme à cette visite de la cheffe du département des Transports. Désormais, c’est un véritable joyau qui offrira tout le confort aux passagers VIP au départ du Tchad. Elle a tenu à encourager la délégation de l’ASECNA en charge des activités aéronautiques nationales d’accélérer les travaux de rénovation du salon arrivée VIP et de multiplier les initiatives pour redorer le blason de l’aéroport de N’Djaména.

Source : ministère des Transports