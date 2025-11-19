Tchad : la police interpelle une vingtaine de présumés malfrats

Interpellés par les différentes unités d’intervention de la police, ces présumés malfrats ont été présentés ce 19 novembre 2025 au commissariat n°1 de Gardolet.

D’après la police, ces individus utilisaient des modes opératoires différents. Allant du vol organisé au trafic de stupéfiants, en passant par l’usurpation de qualité d’agent de sécurité. Les seize premiers, ont été identifiés comme des spécialistes du vol d’objets de grande valeur. Notamment les câbles électriques, équipements divers et matériels ciblés lors d’opérations nocturnes minutieusement coordonnées. Ces malfaiteurs, selon la Police, opéraient en réseau, ciblant aussi bien les installations publiques que les habitations privées.

Le deuxième, explique le commissaire Hamchim Alio, est constitué de Dingamnangoto Benjamin et Bébé Fachir, s’illustrant : « dans une forme particulièrement pernicieuse d’escroquerie ». Déguisés en agents de sécurité en fonction, arborant tenues, insignes et armes à feu factices ou véritables. Au cours de leur présentation, la police a révélé que ces derniers extorquaient de l’argent aux citoyens en les intimidant. Leur méthode consistait également à proposer aux jeunes aspirants à intégrer la Police nationale des enrôlements fictifs moyennant d’importantes sommes. Une supercherie bâtie sur la manipulation, la tromperie et l’abus de confiance.

Le troisième groupe représenté par Ousmane Adam Teraf Idriss, présenté comme un acteur majeur du trafic de stupéfiants. « Son véhicule, un C10 spécialement aménagé, a été intercepté alors qu’il servait au transport et à la distribution de substances prohibées. »

Enfin, le quatrième suspect, Haroun Hassan Issa, est décrit comme un expert en effraction et en vol à l’intérieur des véhicules : briser, fouiller, et emporter objets et biens de valeur.