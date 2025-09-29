Santé



Tchad : la ville de Mongo se dote de sa première centrale de production d’oxygène

Fruit de la coopération entre Tchad et l’Unicef, une centrale de production d'oxygène a été inaugurée ce lundi 29 septembre…

Publié par journaldutchad.com
le: 29 septembre 2025

Fruit de la coopération entre Tchad et l’Unicef, une centrale de production d’oxygène a été inaugurée ce lundi 29 septembre 2025 à Mongo, dans la province du Guera.

 

Le délégué à la santé publique et à la prévention du Guéra, Dr Abdoulaye Moustapha Fadoul a relevé qu’avec la centrale d’oxygène, sa circonscription sanitaire dispose désormais d’un approvisionnement continu et fiable ce qui constitue une avancée pour le système de santé. « Il s’engage à garer rationnellement cette centrale, à en faire un symbole d’espoir, un outil qui permettra de sauver des vies chaque jour. »

Pour le représentant de l’UNICEF au Tchad, Luciano Calestini, cet outil va permettre l’amélioration de la prise en charge des malades qui seront dans le besoin de l’oxygénothérapie.

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guera, Abdoulaye Ibrahim Siam a déclaré que cette centre de production d’oxygène vient répondre à un besoin crucial de sauver des vies humaines et réduira la rupture d’approvisionnement. Elle améliora la qualité des soins et contribuera à renforcer la résilience face aux urgences sanitaires.

Cette centrale de production d’oxygène va desservir les provinces de Salamat et du Batha.

