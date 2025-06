Tchad : lancement de la facilitation de financement Nexus (NFF)

La toute première réunion du Comité de Pilotage régional du mécanise de facilitation de financement Nexus (NFF) se tient en format hybride en ce moment au Tchad.

La Facilité Régionale du Nexus vise à renforcer la coordination et la synergie entre les interventions de paix, humanitaire et de développement dans le Bassin du Lac Tchad, une région confrontée à des crises multidimensionnelles. L’objectif est de passer d’une réponse fragmentée à une approche plus holistique qui s’attaque aux causes profondes de l’instabilité, tout en répondant aux besoins imminents des populations affectées.

Lors de cette réunion inaugurale, les discussions ont porté sur les priorités et les modalités de fonctionnement de la Facilité. L’accent a été mis sur la nécessité d’une collaboration étroite entre les gouvernements des pays du Bassin du Lac Tchad, les agences des Nations Unies, les organisations humanitaires et de développement, ainsi que les partenaires financiers. Les participants ont souligné l’importance de capitaliser sur les initiatives existantes et de renforcer les capacités locales pour une résilience durable.

La séance a été co-présidée par Dr François Batalingaya, Coordonnateur résident des Nations Unies au Tchad, et l’Ambassadeur Mamman Nuhu, Secrétaire Exécutif du Lake Chad Basin Commission CBLT).