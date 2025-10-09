Société Environnement, Société



Tchad : lancement des travaux de préparation des acteurs en vue de la COP30

Les travaux de l’atelier d’information et de sensibilisation préparatoire à la participation du Tchad à la COP30 se tiennent du…

Publié par JDT
le: 9 octobre 2025

Les travaux de l’atelier d’information et de sensibilisation préparatoire à la participation du Tchad à la COP30 se tiennent du 08 au 9octobre 2025 à N’Djaména.

 

Les parties prenantes ont été réunis autour, de la ministre des Transports, Fatima Goukouni Weddeye par ailleurs vice-présidente du Comité ad hoc chargé de la préparation du Tchad à la COP30. Cet atélier est placé sous le thème : « information, sensibilisation et concertation des parties prenantes pour bâtir une position nationale ambitieuse et inclusive pour la COP 30 ».

Il vise à assurer une participation inclusive et coordonnée des acteurs sur les enjeux, les objectifs et le processus de la COP30, afin de favoriser une appropriation nationale et une contribution collective à la position du pays.

Il est attendu de ces deux jours de concertation une feuille de route de la participation du Tchad à cette rencontre annuelle sur l’environnement.

