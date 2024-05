Tchad : le fils d’Hissein Habré félicite le nouveau président tchadien

L’un des enfants de l’ancien président tchadien, Hissein Habré a rédigé une lettre pour féliciter, Mahamat Idriss Deby Itno, élu président au Tchad.

Pour Béchir Hissein Habré, l’élection de Mahamat Idriss Déby Itno au témoigne de la confiance et de l’espoir que le peuple tchadien place en lui, pour orienter le pays vers un avenir plus prospère et paisible. Le fils de l’ancien président salut le retour à l’ordre constitutionnel au Tchad. Par ailleurs, il exprime ses vœux les plus chaleureux pour le mandat à venir du nouveau président.

Béchir est également persuadé que le nouvel homme fort du Tchad, fera tout ce qui est en son pouvoir pour apporter les changements attendus par le peuple tchadien, car il est un homme d’action qui respecte ses engagements.

Enfin, vœu que le mandat du nouveau président soit marqué par plus de justice, d’égalité, de développement économique, d’éducation, de santé et de bien-être pour tous les citoyens tchadiens.