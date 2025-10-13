Tchad : le maire du 1er arrondissement poursuit la chasse aux joueurs de cartes dans les écoles

Plusieurs personnes ont été interpellées le 12 octobre dans les établissements scolaires, en présence du maire de la commune du 1er arrondissement de N’Djaména, Djamal Yaya Moussa.

Des cartes, tapis, armes et motos ont été saisis et remis au commissariat CSP1, apprend-on.

Cette opération vise à appliquer l’arrêté, interdisant les jeux de cartes et l’organisation de cérémonies dans les établissements scolaires. La mesure vise un cadre d’étude paisible pour les élèves. « Au cours de cette tournée, plusieurs individus ont été interpellés alors qu’ils jouaient aux cartes dans l’enceinte de certains établissements scolaires. » rapporte la commune. Les autorités communales craignent que, ces regroupements servent de couverture à la consommation de stupéfiants, mettant en danger la sécurité des élèves.

Le maire Djamal Yaya Moussa rappelle que, l’école doit rester un lieu d’apprentissage et de respect. Il invite l’ensemble des citoyens à protéger et préserver le ‘’cadre sacré qu’est l’école’’.