Tchad : le ministre des Finances fixe cinq exigences prioritaires pour un secteur bancaire crédible

Il l’a fait ce 21 novembre 2025, à l’ouverture de la Journée du banquier du Tchad. Pour Tahir Hamid Nguilin, la transformation digitale et l’inclusion financière constituent les clés pour une croissance durable.

Réunissant les décideurs, experts et acteurs bancaires de la sous-région, la Journée du banquier constitue, d’après le ministère des Finances, un cadre privilégié pour formuler des solutions concrètes et adaptées à l’évolution rapide des services financiers digitaux. Tahir Hamid Nguilin explique que, cette rencontre intervient dans un « moment décisif », alors que le secteur bancaire connaît une transformation profonde portée par les réformes nationales et les exigences de modernisation. Le financier tchadien insiste sur la capacité du numérique à élargir l’accès aux services bancaires, notamment pour les zones rurales, et à stimuler une croissance économique durable.

Au lancement des travaux, le ministre des Finances a formulé cinq exigences prioritaires pour renforcer la confiance et la crédibilité du secteur. Il met l’accent sur, une stricte application de la réglementation des changes ; le respect rigoureux de la loi sur le secret bancaire ; l’accélération de la transformation digitale ; le financement accru de l’économie réelle et la promotion active de l’inclusion financière.

« Cette dynamique s’inscrit pleinement dans les orientations du Plan National de Développement – Tchad Connexion 2030, qui vise un climat des affaires modernisé et un écosystème financier robuste », fait-il savoir.