Tchad : le premier ministre inspecte les chantiers de bitumage à N’Djaména

Ce lundi 10 novembre 2025, le premier ministre, chef du gouvernement, Allah Maye Halina, a effectué une visite de terrain pour suivre l’évolution des travaux de bitumage des rues à Gassi, Rond-point SNER et Goudji Chari Lagouna.

Une visite qui s’inscrit dans le cadre du suivi rigoureux des projets d’infrastructures essentiels pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des habitants de la capitale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





À Gassi, les rues 1 et 3 progressent malgré quelques retards ; en revanche, la rue 7 affiche un immobilisme total. Face à ce constat, le Chef du Gouvernement a rappelé fermement les engagements de l’entreprise : « Décembre est la date butoire. Aucun dépassement ne sera toléré. L’entreprise assumera pleinement les conséquences en cas de manquement. »

À SNER et Goudji Chari Lagouna, les travaux avancent à un rythme satisfaisant et régulier. Le Premier Ministre a salué les équipes pour leurs performances tout en exigeant une mobilisation générale pour respecter la qualité et le délai imparti. Il a réaffirmé que ces délais ne sont pas négociables.

Le premier ministre était accompagné dans cette visite par la secrétaire d’État aux infrastructures, chargée de l’entretien routier, Haoua Abdelkerim Ahmadaye ainsi que par quelques membres de son cabinet.

Source : Primature