Tchad : les locaux de l’INSPEM de Mao livrés partiellement

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation Tom Erdimi a réceptionné partiellement ce matin à Mao les locaux de l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao (INSPEM).

C’était au cours d’une cérémonie en présence du Gouverneur de la Province du Kanem Issaka Hassan Jogoi, des Conseillers du Chef de l’État en charge de l’enseignement supérieur et pétrole respectivement Mamadou Gana Boukar et Hono Sougar et les responsables de l’enseignement supérieur qui accompagnent le ministre d’État.

Le gouverneur de la province du Kanem s’est réjoui de cette réception bien que les travaux soient étalés sur plusieurs années au lieu d’un délai court.

Dans son allocution, le ministre d’État a attiré l’attention de l’entreprise et du cabinet d’études pour l’achèvement rapide de l’ensemble des travaux car dit-il que le besoin est urgent sur le terrain académique.

Les locaux proprement dits sont composés d’un amphithéâtre de 300 places, un bloc administratif, des bâtiments de plusieurs salles de classe, des logements pour les Responsables et étudiants un château d’eau…