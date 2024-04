Tchad : levée de la suspension des syndicats de l’ONAMA

Le ministre de la Communication à travers un arrêté, lève la suspension contre les bureaux des deux syndicats de l’Office national des médias audiovisuels (ONAMA.)

La mesure portant suspension des activités des bureaux du Syndicat national des professionnels de radiodiffusion et télévision et du Syndicat indépendant du Personnel de Radiodiffusion et Télévision pour troubles graves à l’ordre public a été levé. C’est la quintessence de l’arrêté du ministre de la Communication, Abderaman Koulamallah.

Ces syndicats avaient été suspendus en marge des travaux du Conseil d’administration du 22 mars 2024. Le trouble est né du fait que les agents de l’ex ORNTV revendiquaient leurs passifs. Le déroulement des travaux a été perturbé et arrêté.

Dans un communiqué de presse du 2 avril, le Syndicat indépendant du personnel de la Radio et de la télévision du Tchad (SIPRAT) a demandé l’annulation pur et simple de cette décision. Dans le même document, le syndicat a exhorté les travailleurs à effectuer normalement leur travail, car le pays étant dans une phase électorale qui permettra le retour à l’ordre constitutionnel et le renforcement de la démocratie, il n’est pas dans l’intérêt de la nation d’arrêter le travail.