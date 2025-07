Tchad : l’OMS apporte des médicaments et matériels médicaux au ministère de la Santé

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a réceptionné ce jeudi 24 juillet 2025, des médicaments et matériels médicaux d’une valeur de 450 millions de FCFA.

L’offre portée par l’OMS est un appui de la Fondation Suzanne Thomson Buffet, les Fonds CERF et les Fonds émiratis. La représentante de l’OMS, Dr Anya Blanche a rappelé que la remise de ces intrants, vient renforcer les efforts énormes déjà consentis par l’Etat et s’inscrit dans le cadre de l’appui institutionnel de l’OMS ainsi que les autres partenaires du secteur de la santé.

Elle a renchéri que ce don renforce aussi les plateaux techniques des formations sanitaires pour faciliter la prise en charge en matière de santé maternelle, nutrition et les soins d’urgences au profit des populations vulnérables et de contribuer à l’amélioration de leur santé conformément au PNDS-4 qui vise la couverture santé universelle.

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a mentionné que ce don vient à point nommé, pendant cette saison de pluies nécessitant plus de vigilance et des moyens pour faire face aux éventualités.

Il a tenu à remercier les partenaires techniques et financiers pour leur apport qui vient appuyer la politique nationale de santé, décentralisée pour rapprocher les services de santé aux usagers.