Tchad : mise en œuvre des accords de paix au Tibesti

Après plusieurs jours de dialogue initié par le Médiateur de la République, avec les responsables du mouvement Difa Al-Watan, un accord de paix a été scellé le mardi 23 septembre 2025.

L’accord a été paraphé par le Médiateur de la République, représentant et le Difa Al-Watan représenté par son président Abdelkader Chidi. Présent sur les lieux, Le chef d’Etat-major général des armées le général d’armée Abakar Abdelkerim Daoua, a dans son allocution noté que cette avancée marque une étape décisive vers le retour durable de la paix dans la province du Tibesti.

De son côté, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Tibesti a déclaré qu’il est désormais temps de passer à la mise en œuvre des différents engagements contenus dans cet accord, qui lie la responsabilité des deux parties : le gouvernement et les mouvements signataires.

Prenant la parole, le secrétaire général adjoint Djibrine Moussa Mahamat a rappelé que dans un contexte marqué par des tensions et des aspirations à la stabilité, le dialogue s’impose comme un outil fondamental pour bâtir la paix et renforcer la cohésion sociale. C’est par l’écoute mutuelle, la reconnaissance des différences et la volonté de construire ensemble que les sociétés peuvent surmonter les divisions et s’engager sur la voie d’un développement harmonieux et inclusif.