Tchad : nomination du Premier ministre, le CEC/MPS manifeste sa reconnaissance

Suite à la nomination d’Allamaye Halina, premier ministre de la 5ème République, ses camarades du parti politique ont produit un communiqué pour exprimer leur reconnaissance.

Le Comité d’Etudes et de Communication des Cadres du Mouvement Patriotique du Salut (CEC/MPS), exprime toute sa reconnaissance à Mahamat Idriss Deby Itno, président nouvellement investi, pour la nomination du nouveau premier ministre.

« Cette nomination d’un cadre intègre et compétent de notre grand parti le MPS, témoigne de la volonté du Président de la république à promouvoir et valoriser les compétences que regorge notre grand parti rassembleur. Ce choix fédère toute la diversité des opinions, soigne les fissures de notre tissu social et constitue ainsi, un gage pour l’unité, la paix et la prospérité nationales, telles que voulu représentants des forces vives de la nation, lors du Dialogue National Inclusif et Souverain en 2022 », peut-on lire.

En réitérant au nouveau Premier ministre, ses vives félicitations pour l’honneur fait en sa personne par le président de la 5ème République, le CEC/MPS lui souhaite plein succès dans sa mission républicaine et intercède vivement afin que le Tout Puissant lui comble de sagesse à l’effet de satisfaire aux attentes légitimes du peuple tchadien.