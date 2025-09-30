Tchad : plus de 1000 directeurs d’écoles formés dans le cadre du programme IFADEM

Un programme de formation en faveur de plus de 1000 directeurs d’écoles primaires de quatre provinces a démarré le 22 septembre dernier à Koumra, dans la province du Mandoul.

Les responsables d’écoles primaires participent à un vaste regroupement organisé dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du programme de l’Initiative francophone de la formation à distance des maîtres (IFADEM.) Pour cette première vague, l’activité se déroule simultanément dans les provinces du Batha, du Mandoul, du Moyen-Chari et du Wadi-Fira

La déléguée provinciale de l’Éducation Nationale du Mandoul a indiqué que l’initiative vise à renforcer la gouvernance scolaire, améliorer la qualité des apprentissages et positionne les directeurs comme des leaders pédagogiques au service de la réussite des élèves. À terme, environ 4 700 directeurs et directrices sur l’ensemble du territoire, renseigne le ministère de l’Education.

Les participants à cette formation bénéficient également des liseuses numériques qui donnent accès aux modules de formation et à des milliers de ressources pédagogiques complémentaires

La formation s’étend sur une durée de cinq mois et repose sur l’appui régulier d’environ 50 encadreurs pédagogiques, à travers des mini-séances en présentiel destinées à renforcer l’accompagnement des participants.