Tchad : vers le reclassement de la réserve de faune de Siniaka-Minia en parc national de Siniaka-Minia

C’est l’une des résolutions du Conseil ordinaire de ministres du 26 octobre 2023. Ce projet a été soumis à l’examen par le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’habitat et de l’urbanisme.

Au cours du Conseil ordinaire des ministres du 26 octobre, le ministre en charge de de l’Aménagement du territoire a soumi un projet de Loi portant reclassement de la réserve de faune de Siniaka-Minia en parc national de Siniaka-Minia. Situé entre le Guera et le Moyen chari. Il a expliqué que, ce parc d’une superficie de 415.806 ha permettra une meilleure conservation et gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes, il sera le 5m parc national du Tchad après ceux de Zakouma, de Manda, de Sena Oura et de Zah-Soo.

Le Conseil après examen a adopté ce projet de Loi. Dans son compte rendu de la séane, le porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh indique que : « le chef de l’Etat a plaidé pour que ces parcs bénéficient aux populations locales et que les investissements suivent pour leur développement. »