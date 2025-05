Communication et information : le Tchad et le Maroc renforcent leur coopération

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, a reçu en audience ce vendredi 30 mai 2025, dans son cabinet, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, S.E.M Abdellatif Erroja.

Au centre des échanges, la coopération bilatérale entre le Tchad et le Maroc dans le domaine de la communication et de l’information. Les deux personnalités ont examiné les voies et moyens de renforcer cette collaboration à travers la mise en place d’un cadre juridique. À cet effet, un projet d’accord de coopération entre l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), agence officielle de presse du Royaume du Maroc, et l’Agence Tchadienne de Presse et d’Édition (ATPE), a été évoqué.

Le Chef du département de la Communication et le diplomate marocain ont également discuté des opportunités de renforcement des capacités des journalistes tchadiens, ainsi que des échanges d’expériences dans les domaines liés à l’information et à la communication.

Saisissant cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner le Tchad dans ses efforts, notamment dans la concrétisation du projet de création de l’École de Journalisme.

Source : ministère de la Communication