Coopération : le président tchadien reçoit en audience le premier ministre nigérien

Mahamat Idriss Deby Itno, le chef de l’Etat tchadien a reçu en audience une audience, ce vendredi 31octobre 2025, à une délégation nigérienne conduite par le premier ministre, Ali Lamine Zeine.

La présence du chef du gouvernement du Niger à N’Djaména, s’inscrit dans le cadre de la grande commission mixtes de coopération entre la République du Tchad et la République du Niger. A l’invitation du président de la République du Niger, Abdourahamane Tiani, le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, avait effectué du 06 au 07 août dernier, une visite d’amitié et de travail à Niamey.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dès son arrivée à l’aéroport international Hassan Djamous, un peu plus tôt, il a eu un entretien avec salon d’honneur avec le premier ministre tchadien. Les deux hommes se sont ensuite rendus au ministère des Affaires étrangères où ils ont co-présidé la cérémonie d’ouverture de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays.