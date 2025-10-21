Coopération : le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères d’Espagne séjourne au Tchad

Il a été reçu en audience ce mardi 21 octobre 2025, par le ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Abdoulaye Sabre Fadoul.

D’après Tchad diplomatie, l’audience s’est déroulée dans un esprit de cordialité a permis aux deux personnalités de procéder à un tour d’horizon exhaustif des relations bilatérales, mettant en exergue la qualité du partenariat historique qui unit les deux nations.

Les discussions ont permis d’identifier de nouveaux domaines de coopération prometteurs et de renforcer les secteurs de collaboration existants.

Les échanges ont porté sur des sujets d’intérêt commun, notamment la sécurité régionale et la crise du Soudan ainsi que la question de l’insécurité transfrontalière.