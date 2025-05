Diplomatie : le nouvel Ambassadeur du Burundi au Tchad prend fonction

L’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Burundi au Tchad avec résidence à Addis-Abéba/Ethiopie, SEM. Willy Nyamitwe, a présenté les copies figurées de ses Lettres de créance le 29 mai 2025.

Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères a reçu les lettres de créances du nouvel ambassadeur de Burundi. La remise de cet acte l’accréditant auprès de la République du Tchad, marque son arrivée effective en territoire tchadien comme chef de Mission Diplomatique.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le diplomate burundais en a profité pour échanger avec le chef de la diplomatie tchadienne sur la vision de leurs Chefs d’État respectifs, celle de paix et de sécurité.

Se prêtant à la presse à cette occasion, l’Ambassadeur Willy Nyamitwe a déclaré œuvrer pour le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Tchad et le Burundi, deux pays frères qui priorisent les échanges commerciaux et le partage d’expérience dans les domaines agricole et éducatif.