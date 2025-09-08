SportFootball , Sport



Elim Coupe du Monde 2026 : Ecua Célestin forfait pour Tchad-Madagascar

Le buteur qui a permis au Tchad d’arracher un point dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde…

Publié par journaldutchad.com
le: 8 septembre 2025

Le buteur qui a permis au Tchad d’arracher un point dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a annoncé son absence pour le match comptant pour la septième journée.

 

Le Tchad affronte Madagascar ce 8 septembre 2025 sans l’attaquant qui a conquis les cœurs du public. A travers un communiqué, Ecua Célestin a annoncé qu’il ne pourrait malheureusement pas participer à la confrontation. « Même si je ne serai pas présent sur le terrain cette fois-ci, je suis de tout coeur avec l’équipe et avec vous, chers fans. Je suivrai le match avec la plus grande attention et enverrai toute mon énergie positive à mes coéquipiers. Je leur souhaite courage, détermination et succès pour défendre nos couleurs avec fierté. »

Il remercie le public, les supporters fidèles, pour leur votre présence et votre amour constants. « Continuons à vibrer ensemble pour notre équipe et à célébrer chaque victoire, petits et grands moments inclus », exhorte-t-il.

« Chaque instant partagé avec vous m’a porté à donner le meilleur de moi-même, et je tiens à remercier sincèrement mes entraîneurs, le staff technique et tous mes coéquipiers pour leur confiance et leur engagement. Votre passion et votre travail font toute la différence. »

