Elim Coupe du Monde 2026 : le Tchad arrache son premier point face au Ghana

Les Saos du Tchad ont arraché leur premier point face aux Black Stars du Ghana dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique.

Mené au score à la première mi-temps, les Saos du Tchad vont égaliser durant la deuxième partie du jeu grâce au but de Célestin Ecua à la 89ème. La partie se termine 1-1 partout. Les Saos du Tchad arrachent ainsi leur tout premier point à la septième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, zone Afrique. La rencontre s’est déroulée au stade Olympique Maréchal Idriss Deby Itno. Un stade nouvellement construit. Le but ghanéen a été inscrit par Jordan Ayew à la 18ème minute de jeu.

Le dernier match a opposé les deux équipes le 21 mars. C’était dans le cadre de la 5e journée. Le Tchad s’était alors incliné 5-0. Malgré le match nul de ce jour, le Ghana maintient sa position de leader avec 16 points. Suivi du Mali 12 points ; Madagascar 10 points, le Mali 9 points, Centrafrique 5 points. Le Tchad demeure dernier de cette poule avec 1 point.

Le nouveau selectionneur des Saos du Tchad, Raoul Savoy a permis à la sélection d’arracher son tout premier point. Depuis sa nomination le 1er août 2025, il a entrepris des réformes en convoquant des nouveaux joueurs, dont Célestin Ecua, le buteur du jour.