Elim-Coupe du monde 2026 : le Tchad termine dernier mais gagne en expérience

En s’inclinant 3-2 face aux Fauves le 12 octobre 2025 au stade Olympique Idriss Deby Itno de N’Djaména, les Saos du Tchad terminent la campagne au bas de l’échelle de la poule I, mais le reste est à venir.

Bien qu’étant dans une poule très relevé, les Saos du Tchad ont terminé la campagne des qualifications de la Coupe du monde en jouant les 10 matchs programmés, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’équipe a pu se mesurer aux géants du football africain comme le Mali et le Ghana. Contre la dernière cité, les poulains de Raoul Savoy ont pu arracher leur seul point point en faisant le match nul. Ce résultat a été considéré comme un véritable exploit et une « victoire » morale pour les Saos car ils ont réussi à tenir en échec le leader du groupe qui compte de nombreux joueurs de renommée mondiale.

Des acteurs pensent que si les efforts continuer à être exercés dans le même sens, la sélection tchadienne pourra se démarquer dans un futur proche. Les efforts du staff sont salués, les performances et l’expérience en construction reconnues.

Le match de la dernière journée contre la RCA en a été une démonstration. Menés au score 2-0, les Saos ont pu remonter la pente, sous un premier but de Ecua Célestin et l’égalisation du capitaine, Marius Mouandilmadji. Les Fauves de la RCA, inscriront par la suite un but qui vient refermer le tableau.

Difficultés administratives

Il est important de préciser que la sélection a été impactée par une instabilité administrative. Trois sélectionneurs ont été observés au cours de ce tournoi. La campagne commence avec Kévin Nicaise, entre octobre 2023 et février 2025. Il est remplacé en février 2025 par, Tahir Zakaria qui a fait long feu. Ne pouvant pas assurer la relève, il a été vomi par les supporters. Il a été remplacé par Raoul Savoy au mois d’août 2025. Ce dernier a fait appel à de nouveaux joueurs dont le buteur, Ecua Célestin.