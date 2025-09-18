Société Environnement, Société



Evaluation du budget de la participation du Tchad à la COP30

La deuxième du Comité ad hoc chargé de la préparation de la participation du Tchad à la 30e Conférence de…

le: 18 septembre 2025

La deuxième du Comité ad hoc chargé de la préparation de la participation du Tchad à la 30e Conférence de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) s’est tenue le mercredi 17 septembre 2025.

C’est le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous qui a dirigé la séance. Au cours de cette réunion, le Comité a évalué et adopté sous réserve le budget de la participation du Tchad à cette rencontre annuelle prévue au Brésil.

Le débat a été élargi aux enjeux de la COP30 et à un aperçu de la précédente participation du Tchad à la COP29.

Les ministres de l’Avion civile, des Transports et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Weddeye, et le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Abderahim Awat Ateib étaient également présents. Ainsi des secrétaires généraux et directeurs de service.

 

