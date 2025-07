Farouk Mollah Banna nommé représentant de la Banque Mondiale au Tchad

La Banque mondiale annonce la nomination de, Farouk Mollah Banna en tant que Représentant résident de l’institution bancaire au Tchad.

De nationalités américaine et togolaise, Banna a fait ses études d’ingénieur à l’Université de Lomé au Togo avant de poursuivre des études supérieures à l’Université de l’État de Caroline du Nord aux États-Unis. Avec plus de 23 ans d’expérience, il a débuté sa carrière aux États-Unis dans le secteur privé, puis a ensuite travaillé pour l’État de Caroline du Nord. En 2012, il a rejoint la Banque mondiale pour se concentrer sur les questions de développement, de lutte contre la pauvreté et de résilience. Cette carrière à la Banque mondiale l’a amené à travailler dans plusieurs pays d’Asie, du Moyen-Orient, dans les Caraïbes et en Afrique subsaharienne.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Son tout dernier poste était celui de Coordonnateur du programme Développement Durable de la Banque mondiale pour les pays du Sahel central, basé à Bamako. À ce titre, le nouveau Représentant résident avait déjà effectué plusieurs missions au Tchad. Il parle couramment le français et l’anglais.

D’un montant de 2.7 milliards de dollars US, le portefeuille de la Banque mondiale couvre les secteurs de l’Agriculture, de l’Elevage, la Sante, l’Energie, l’Education, l’Eau, le transport, la transformation numérique, le développement urbain, la Protection sociale et le renforcement de la Statistique.