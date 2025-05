Hadj 2025 : le premier vol des pèlerins tchadiens quitte N’Djaména

L’avion qui transporte les pèlerins tchadiens en direction de l’Arabie Saoudite pour le Hadj a quitté N’Djaména ce vendredi 16 mai 2025. L’appareil transporte 363 pèlerins.

La cérémonie inaugurale du premier vol de la phase Aller des pèlerins tchadiens, a été présidé, à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena par le ministre d’État, Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat. Il a invité les pèlerins à faire preuve de responsabilité, de respect, de dignité et de solidarité les uns envers les autres « Ce vol inaugural du Hadj 2025 a marqué le départ de 363 pèlerins tchadiens en direction de l’Arabie Saoudite. »

Dans le cadre des préparatifs, le président de l’Organe de Régulation et de Gestion du Pèlerinage (ORGEP), Idriss Dokony Adiker avait exhorté les encadreurs à la responsabilité et au professionnalisme. « « Vous êtes les premiers visages du Tchad auprès des autorités et des partenaires saoudiens. Votre rigueur, votre professionnalisme et votre sens du devoir doivent être exemplaires pour assurer un séjour digne aux invités du Miséricordieux. »

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Il est à noter que, le 9 mai 2025, l’ORGEP a organisé à la grande mosquée Roi Faycal, une séance d’orientation et de sensibilisation à l’attention des pèlerins tchadiens afin de leur assurer une bonne préparation au Hajj.