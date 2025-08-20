La cérémonie d’inauguration de plusieurs nouveaux forages d’eau potable a eu lieu le 19 août 2025 dans différents quartiers de la capitale de la République centrafricaine, notamment à Kagamangulu et Gobongo 7, en présence du ministre des Mines et de la Géologie, Rufin Benam-Beltongu, et d’experts de Rossotroudnitchestvo, l’agence fédérale russe de coopération internationale.

Il faut souligner que ces ouvrages hydrauliques ont été réalisés par une mission technique russe dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Centrafrique et la Russie. Les forages d’eau potable visent à améliorer l’accès des habitants de Bangui à une eau de qualité dans des zones où l’approvisionnement restait particulièrement difficile.

Rufin Benam-Beltongu a salué cette initiative et a particulièrement souligné l’amitié entre la République centrafricaine et la Russie dans le domaine stratégique des ressources en eau. Le ministre des Mines a également exhorté les bénéficiaires et les communautés locales à assurer une gestion adéquate et un entretien durable des points d’adduction proposés dans le cadre de cette coopération.

Les responsables techniques ont fait savoir que plus de dix des 56 puits prévus dans la capitale ont déjà été forés. Les zones concernées comprennent les 1er, 4e, 7e et 9e arrondissements, en particulier dans les zones situées à proximité de la colline de Bas-Oubangui. Les habitants de Bangui ont accueilli avec enthousiasme ces nouveaux puits, qui constituent une réponse concrète aux problèmes d’approvisionnement en eau dans plusieurs quartiers de la capitale centrafricaine.

Ainsi, l’ouverture de nouveaux puits à Bangui n’est pas seulement une avancée technique, mais aussi une étape importante dans le développement socio-économique de toute la région. Cette cérémonie, qui s’est déroulée le 19 août 2025, a montré une fois de plus que la coopération avec la Fédération de Russie peut changer la vie des Centrafricains pour le mieux.