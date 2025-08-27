EN CE MOMENT


Le Tchad pleure Willy Wildona, un monument de la culture

De son vrai nom, Mbailelem Diontilo, le promoteur culturelWilly Wildona, s’est éteint le 26 août 2025 à la clinique La…

Publié par Pierre Tahingam
le: 27 août 2025

De son vrai nom, Mbailelem Diontilo, le promoteur culturelWilly Wildona, s’est éteint le 26 août 2025 à la clinique La Grâce de N’Djaména, où il a été conduit d’urgence après un malaise.

La scène culturelle tchadienne perd un acteur majeur. La disparition soudaine de Willy Wildona, monument du showbiz plonge sa famille biologique, culturelle et ses admirateurs dans une tristesse profonde. Des hommes politiques et des acteurs de la société civile sont également largement affectés par le décès de ce pilier de la culture qui s’en va.

Willy Wildona est le promoteur de la Semaine culturelle et récréative. Un évènement qui rassemble les acteurs culturels autour d’un thème de société. La troisième édition s’est tenue à Moundou, dans la province du Logone occidentale, du 16 au 20 avril 2025.

D’après les multiples témoignages, avec la mort de Mbailelem Diontilo, plus connu sous l’appellation, Willy Wildona, le monde de la culture prend un grand coup.

Celui qui est considéré comme travailleur acharné et artisan infatigable, était également directeur de cabinet du directeur général adjoint des Douanes.

