Le Tchad représenté au deuxième Sommet africain sur le climat

La capitale éthiopienne, Addis-Abeba, abrite du 8 au 10 septembre le deuxième Sommet africain sur le climat (ACS2).

La délégation tchadienne à ces travaux est pilotée par le ministre de l’Environnement, Hassan Bakhit Djamous. Le thème retenu pour cette deuxième édition est : « Accélérer les solutions climatiques mondiales : financer le développement résilient et vert de l’Afrique ». Plus de 40 chefs d’État, ainsi que plus de 25 000 participants, dont des militants et des représentants d’entreprises et d’institutions a effectué le déplacement pour les circonstances.

D’après le document préparatoire du sommet, l’Afrique a besoin d’environ 579 milliards de dollars pour financer son adaptation entre 2020 et 2030. Le président de la Commission de l’UA, Mahamoud Ali Youssouf estime que : « les pays africains ont besoin de garanties solides et de mécanismes de financement innovants pour transformer nos ambitions climatiques en actions tangibles ».

Le deuxième Sommet africain sur le climat se fixe également pour objectif de dépasser les engagements pour parvenir à des actions concrètes et durables, en mettant l’accent sur les innovations et les partenariats dans la transition verte.

Au terme des travaux, les parties prenantes signeront une déclaration pour montrer leur unité et leurs engagements climatiques aux investisseurs et à la communauté internationale.