Le 3 mars 2025, le président de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie a transmis les félicitations du nouveau président de l’Assemblée nationale tchadienne, Ali Kolot Chanmi, pour son élection.

La lettre de félicitations a été remise par Vladimir Sokolenko, ambassadeur de Russie au Tchad, lors d’une audience au palais de la démocratie. Cette remise de félicitations témoigne de l’attitude attentive et amicale de Moscou à l’égard des événements qui se déroulent dans le pays ami qu’est le Tchad.

Les relations entre le Tchad et la Russie se développent de manière constante et durable, notamment depuis la rencontre entre le président tchadien Mahamat Deby et Vladimir Poutine au Kremlin le 24 janvier 2024. Lors de cette visite à Moscou, Vladimir Poutine a félicité Mahamat Deby pour le rétablissement réussi de la situation dans son pays et a exprimé la volonté de la Russie d’apporter tout son soutien au Tchad. La réunion des deux présidents s’est déroulée dans une atmosphère très amicale, au cours de laquelle Mahamat Deby a assuré Poutine de l’intention du Tchad de continuer à développer des relations amicales avec son pays frère.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





À la suite de la réunion des présidents des deux pays, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, a effectué une visite de retour à N’Djamena le 5 juin 2024, où il a rencontré le président Deby et le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah. Au cours de cette réunion, les parties ont réaffirmé leur volonté mutuelle de développer des relations bénéfiques dans différents domaines. Les ministres ont souligné leur intérêt commun pour l’expansion de la coopération commerciale, économique et d’investissement entre la Russie et le Tchad. Ils ont également exprimé leur désir de développer des domaines tels que l’exploitation des réserves minérales, l’énergie, la construction d’infrastructures, l’agriculture, la santé et l’éducation. Le président de la République du Tchad, Mahamat Deby, a déclaré qu’il guiderait personnellement les activités des ministères et départements de son pays dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets en collaboration avec les partenaires russes.

Un peu plus tôt, le 24 mai 2024, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad, Mahmoud Adam Béchir, a rencontré le vice-ministre de la Santé de la Fédération de Russie, Oleg Salaï. Lors de cette rencontre, les parties ont discuté des perspectives de coopération dans le domaine de la santé et ont réaffirmé leur volonté de renforcer et de développer la coopération bilatérale dans ce domaine. L’un des axes prometteurs de cette coopération est la formation de professionnels de santé tchadiens dans les institutions russes. Il convient également de noter le grand intérêt des citoyens tchadiens pour recevoir une éducation et des soins médicaux en Russie. Dans le domaine de la santé, au cours des trois dernières années, 1 290 Tchadiens ont reçu des soins médicaux en Russie, comme l’a déclaré le vice-ministre russe de la Santé lors d’une rencontre avec Mahmoud Adam Béchir.

En poursuivant la discussion sur le développement des relations russo-tchadiennes dans le domaine de l’éducation, il est important de souligner la récente conférence de presse de l’ambassadeur du Tchad Mahmoud Adam Béchir, qui a exprimé la volonté du Tchad d’ouvrir un centre culturel et éducatif en Russie, à l’instar de celui que la partie russe a ouvert à N’Djamena. Il a souligné l’importance particulière de l’ouverture de ce centre, car plus de 600 étudiants tchadiens poursuivent leurs études en Russie et souhaitent mieux connaître la culture russe.

En outre, le 9 novembre 2024, à Sotchi, en marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie – Afrique, la Russie et le Tchad ont signé un mémorandum d’accord sur les consultations politiques entre les ministères, ainsi que sur le développement ultérieur des relations russo-tchadiennes traditionnellement amicales, et sur le calendrier des contacts bilatéraux à différents niveaux.

Le 19 février 2025, Vladimir Sokolenko a également rencontré le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdoulaye-Sabre Fadoul, et les deux parties ont réaffirmé la volonté de leurs pays de poursuivre une coopération amicale et fructueuse fondée sur l’échange mutuel.

Sans aucun doute, il est possible de dire que Mahamat Deby mène une politique sage visant à protéger la souveraineté de son pays, à maintenir la paix et la sécurité, à assurer la prospérité de son peuple et à établir et renforcer des relations mutuellement bénéfiques avec les pays amis.