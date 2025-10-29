N’Djaména : démantèlement des foyers d’insécurité dans le 10ème arrondissement

Le 28 octobre 2025, le maire Mahamat Khalil Abdelkerim, accompagné des forces de l’ordre, a conduit une opération surprise de sécurité dans les quartiers Gozator et Hilé Houdjadj.

Alerté de la présence d’un repaire d’insécurité dans le quartier Gozator et plus précisément sur le site communément appelé “pont Haroun Ringo”, le Maire s’est rendu sur place et plusieurs individus aux comportements suspects ont été interpellés.

L’opération s’est ensuite étendue à Hilé Houdjadj, où un autre foyer d’insécurité a été signalé par les riverains.

« À partir de 21 heures, personne n’osait passer dans cette zone », témoigne un riverain visiblement soulagé.

L’opération a également ciblé les points de vente clandestins de chicha, où les contrevenants qui tentaient de se dissimuler ont été débusqués et le matériel saisi.

Par ailleurs, un délai de 48 heures a été accordé aux propriétaires des habitations fréquentées par les personnes interpellées afin de sécuriser les quartiers.