N’Djaména : la commune du 3ème arrondissement réceptionne deux tracteurs

Ce mercredi 15 octobre 2025, l’exécutif de la Commune du 3ème arrondissement a célébré la réception de deux nouveaux tracteurs, acquis grâce aux fonds propres de la commune.

Dans son discours, le maire a souligné l’objectif principal de sa mandature : faire du 3ème arrondissement « la plus belle et la plus propre commune » où il fait bon vivre, au cœur de N’Djaména. Actuellement, la commune a une capacité opérationnelle d’assainissement de 17,5 tonnes de déchets par jour, alors que la production journalière d’ordures oscille entre 50 et 70 tonnes.

Pour pallier cette différence, la réception de ces deux engins augmente notre capacité d’opération à plus de 15 tonnes supplémentaires par jour. Le maire a également exprimé sa gratitude envers la Mairie de N’Djaména et les partenaires de la commune du 3ème arrondissement pour leur soutien actif dans le ramassage des ordures.