Société Formation, Société



EN CE MOMENT


N’Djaména : les maires des dix communes outillés en gestion budgétaire

Ce lundi 10 novembre 2025, au CEFOD, la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N’Djaména a réuni…

Publié par journaldutchad.com
le: 11 novembre 2025
DR

Ce lundi 10 novembre 2025, au CEFOD, la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N’Djaména a réuni les maires des dix communes pour un atelier consacré au budget communal, à l’intention des exécutifs communaux.

 

Le Maire Mahamat Khalil Abdelkerim, accompagné de son adjoint Mahamat Ali Youssouf Haggar, des secrétaires de séance Habiba Attamar Adikher et Adam Lawani, du secrétaire général Djadodde Bekoutou Isidore, du receveur, des conseillers municipaux et de l’administrateur délégué Mahamat Abba Meï, a pris part activement aux travaux, témoignant de l’engagement de l’exécutif communal du 10ème arrondissement à renforcer ses compétences en planification et gestion financière.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Les travaux, marqués par des échanges riches et constructifs, ont porté sur l’élaboration, l’exécution et le suivi du budget communal, des leviers essentiels pour une gouvernance locale transparente, efficace et tournée vers les besoins des populations.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

DR

N’Djaména : les maires des dix communes outillés en gestion budgétaire

11 novembre 2025 Publié à 14h28

Ce lundi 10 novembre 2025, au CEFOD, la délégation générale du gouvernement auprès…

Savoir plus
Droits réservés

Tchad : un accord scellé pour la réhabilitation de l’ex-Hôtel Hilton par Royal Capital

11 novembre 2025 Publié à 13h31

En marge de la table ronde de financement du Plan National de Développement…

Savoir plus
DR

Tchad : quatre défenseurs des droits de l’Homme retenus dans la province du Lac

11 novembre 2025 Publié à 12h43

D’après les premières informations, ils sont retenus par le délégué général du gouvernement…

Savoir plus