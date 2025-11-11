N’Djaména : les maires des dix communes outillés en gestion budgétaire

Ce lundi 10 novembre 2025, au CEFOD, la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N’Djaména a réuni les maires des dix communes pour un atelier consacré au budget communal, à l’intention des exécutifs communaux.

Le Maire Mahamat Khalil Abdelkerim, accompagné de son adjoint Mahamat Ali Youssouf Haggar, des secrétaires de séance Habiba Attamar Adikher et Adam Lawani, du secrétaire général Djadodde Bekoutou Isidore, du receveur, des conseillers municipaux et de l’administrateur délégué Mahamat Abba Meï, a pris part activement aux travaux, témoignant de l’engagement de l’exécutif communal du 10ème arrondissement à renforcer ses compétences en planification et gestion financière.

Les travaux, marqués par des échanges riches et constructifs, ont porté sur l’élaboration, l’exécution et le suivi du budget communal, des leviers essentiels pour une gouvernance locale transparente, efficace et tournée vers les besoins des populations.