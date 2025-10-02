N’Djaména : signature d’un accord de concertation entre la mairie centrale et les communes

La commune de la ville de N’Djamena et les 10 communes d’arrondissement estiment que cette nouvelle étape va résoudre les difficultés de collaboration, qui freine le développement de la capitale.

Le 1er octobre 2025, sous l’impulsion du maire de la ville, Senoussi Hassana Abdoulaye, en collaboration avec les Maires des Communes d’arrondissement, le Cadre de Concertation et de Collaboration (CCC) et de l’Arrêté Conjoint ont été signés.

D’après les parties prenantes, ces instruments mettent fin aux fragmentations du passé et instaurent :

Une synergie d’actions entre la Ville et les Arrondissements ;

L’Agora des Communes, espace mensuel de dialogue et de décisions ;

Un partage équitable et transparent des ressources financières ;

Des commissions mixtes pour renforcer le recouvrement et réduire les pertes ;

Une meilleure répartition des ressources humaines et techniques.

Ces signatures reflètent la volonté des élus locaux de N’Djamena à tourner la page des divisions pour bâtir une capitale moderne, solidaire et durable. « Nous avons choisi l’unité plutôt que la division, la synergie plutôt que la fragmentation, la responsabilité et la transparence au service de nos populations. » a déclaré le maire de la ville de N’Djamena.