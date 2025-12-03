N’Djaména : un délai de 10 jours accordé aux commerçants du marché Fondoré 2 pour se faire recenser

C’est une exigence du maire du 10ème arrondissement, Mahamat Khalil Abdelkerim contenue dans un communiqué du 2 décembre 2025.

Dans le cadre de la restructuration du marché de Fondoré 2, dans la Commune du 10ème arrondissement, l’autorité municipale invite les commerçants, détenteurs des fiches d’attribution de parcelle, de se rapprocher du secrétariat général, pour se faire recenser.

Un délai de dix (10) jours leur est accordé pour ce recensement. Passé ce délai, met en garde la commune, la commission chargée de la restructuration ne prendra plus en compte les anciennes fiches d’attribution.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le maire exhorte au ‘’respect stricte’’ des termes contenus dans son document.