N’Djaména : une zone dite de haut risque déguerpit

La commune du 1er arrondissement a initié ce 13 octobre, le déguerpissement à Abourdja dans un espace du domaine public transformé en zone à haut risque.

D’après la commune, ce lieu servait de point de vente de produits frelatés et de refuge pour des agresseurs après leurs actes criminels. L’opération de nettoyage complet du site a été supervisée par le maire Djamal Yaya Moussa. Plusieurs sachets de produits frelatés et autres stupéfiants ont été saisis et brûlés sur place.

L’exécutif communal a rappelé avec ‘’fermeté’’ que : « nul n’est au-dessus de la loi, et que toute personne troublant la tranquillité publique ou regroupant des individus à des fins illégales sera poursuivie conformément à la loi. »

La mairie souligne que cette opération se poursuivra sur l’ensemble de la circonscription, notamment dans les zones suspectes identifiées, telles que certains cabarets et lieux de regroupement illicites.