Police du Tchad : le recrutement des gardiens de la paix de nouveau lancé

Le concours pour le recrutement des gardiens de la paix dans la police nationale, de nouveau lancé après les préoccupations signalées après le dépôt des candidatures en 2022.

Le ministre de la Sécurité publique et de 1’immigration annonce que, dans le cadre du concours pour le recrutement des gardiens de la Paix dans le corps de la Police nationale, session 2022, les éventuels autres candidats peuvent déposer leurs dossiers à la direction des ressources Humaines et du Matériel (DRHM) pour les candidats de N’Djamena et aux délégations provinciales de la police pour ceux des provinces.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les candidats ayant déposé leurs dossiers en 2022, sont priés de se présenter à la DRHM de la Police Nationale munis de leur reçu et du NNI, pour confirmer leur candidature. La période dépôt de candidatures est fixée du 19 septembre au 18 octobre 2025.

Les Conditions de participation à ce concours sont les suivantes :

Etre de nationalité tchadienne ; Jouir de ses droits civiques ; Etre de bonne moralité ; Etre reconnu apte par un médecin agréé de l’administration à un service actif de jour et de nuit et reconnu indemne de toute affection ou infirmité incompatible à l’exercice des fonctions publiques ; Avoir une taille d’au moins 1,70 mètre ; Etre âgé de dix-huit (18) ans au moins et trente-trois (33) ans au plus au 10 janvier 2025.

Pièces à fournir :

Une demande manuscrite de l’intéressé adressé au directeur général de la Police nationale ; Un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ; Un certificat de nationalité tchadienne ; Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; Un certificat médical datant de moins de trois (03) mois et précisant en outre que l’acuité visuelle du candidat est supérieure à 1/10 par oeil avant correction ; 6. Une copié authentifiée du Brevet d’Etude Fondamentale (BEF) ou son équivalent et ayant le niveau de la Classe de Terminale ; Deux (02) cartes photos d’identité 4X4 ; Une somme d’argent non remboursable de cinq mille (5.000) francs CFA contre reçu.

Par ailleurs, les candidats ayant déposé leurs dossiers en 2022, sont priés de se présenter à la DRHM de la Police Nationale munis de leur reçu et du NNI, pour confirmer leur candidature.