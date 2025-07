RCA : signature d’un accord de paix avec deux groupes rebelles

Le gouvernement centrafricain annonce la signature des accords de paix avec les groupes armés, Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R) et Union pour la Paix en Centrafrique (UPC).

Les deux mouvements sont respectivement pilotés par Oumar Abdel kader dit Sembe Bobbo et Ali Darassa. D’après le ministère de la Communication du Tchad, ce processus de dialogue, est né de la volonté commune des chefs d’Etat du Tchad et de la RCA, Mahamat Idriss Deby Itno et Faustin Archange Touadéra. Ce qui a abouti à un engagement ferme et mutuel des différentes parties en faveur de la paix, de la stabilité et de la reconstruction nationale.

« La cessation immédiate des hostilités sur l’ensemble du territoire centrafricain ; l’intégration progressive des combattants désarmés dans les programmes de réinsertion et de développement communautaire à travers un DDR qui aboutira à la dissolution de ces deux groupes ; la reconnaissance de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire ; la participation de ces groupes à la gestion des affaires publiques ; la création d’un comité mixte de suivi, sous la coordination du Tchad, pour veiller à la mise en œuvre des accords. » Sont entre autres ce qu’il résulte de ces accords.

« Le leader des 3R Sembe Bobbo, leader des 3R et Ali Darassa de l’UPC rentreront au bercail très prochainement pour fumer ensemble, entre filles et fils de la RCA, le calumet de la paix pour une Centrafrique unie et tournée vers la paix ».