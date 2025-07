RCA : Touadéra candidat à la prochaine élection présidentielle

Le président centrafricain a annoncé le 27 juillet qu’il sera candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle de décembre 2025.

« Oui, je suis candidat à l’élection présidentielle de décembre 2025 », déclare Faustin Archange Touadéra. Il dit avoir répondu à l’appel du Mouvement Cœurs Unis, qui l’a investi. Une déclaration qui fait suite aux travaux du 2ème Congrès ordinaire de ce Mouvement politique tenus du 25 au 26 juillet. Dans sa prise de parole, il fait savoir qu’il entend poursuive dans l’intérêt national les réformes qui ont été amorcées durant ses deux mandats dans les domaines de la gouvernance politique, économique et financière. D’après ses propres termes, « les élections à venir annoncent l’avènement d’une nouvelle époque et seront une marque importante de la vie nationale ». Malheureusement, « l’opposition radicale n’a pas changé de dirigeants qui ont échoué partout, ni de méthodes ».

« Chacun de vous peut comprendre la crainte de nos concitoyens de me voir abandonner le pays entre les mains de ceux qui, par leur funeste système, par leur incompétence, par la recherche effrénée de leurs intérêts égoïstes, ont contribué, de près ou de loin, à plonger le pays dans un chaos indescriptible dont les crimes imprescriptibles sont restés vivaces dans la mémoire collective. Le peuple craint la fatalité », ajoute-il.

Pour lui, il s’agit d’un engagement pris en toute conscience et humilité au nom des jeunes et des femmes, des catégories socio-professionnelles et des minorités résolument engagés et décidés à lutter pour la souveraineté économique de leur pays dont il compte énormément sur leur soutien pour briguer le premier septennat de la 7ème République et pour continuer à servir la Nation.